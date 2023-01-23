『キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 32Aa)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 04分に出品され03月15日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 32Aa)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 33.79 cm

奥行 : 40.79 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ キョウエツ

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