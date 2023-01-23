『キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 32Aa)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 04分に出品され03月15日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 32Aa)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 33.79 cm
奥行 : 40.79 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (L， 30Ab)
¥ 8215
キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 35Ab)
¥ 8215
キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 277 レディース (M， 34Ab)
¥ 8215
和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1224
¥ 8214
和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1233
¥ 8214
和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1203
¥ 8214
和ごころきもの屋 夏物・夏用絹100% ＬＬ 長尺 帯締め 手組 帯〆 ゆとりサイズ リバーシブル シルク ozll1221
¥ 8214
和ごころきもの屋 変わり織りこだわり浴衣古典柄 浴衣 単品 レディース浴衣 kykt248
¥ 8214
和ごころきもの屋 変わり織りこだわり浴衣古典柄 浴衣 単品 レディース浴衣kykt251
¥ 8214
Watmosphere 髪飾り uピン7本セット 日本製 成人式 卒業式 結婚式 振袖 袴 浴衣 ドレス 白 23w137X01Y01
¥ 8211
和ごころきもの屋 日本製 紗 八寸 名古屋帯 夏用 洗える名古屋帯 仕立上り ポリ 国産帯 お太鼓 夏帯 pngy-nt29
¥ 8211
髪飾り 成人式 花 大きい 結婚式 和装 日本製 Watmosphere ワトモスフィア ヘアーアクセサリー 二次会 着物 礼装用 留袖 卒
¥ 8211
髪飾り 2点セット kk-084 赤 白 レッド ホワイト 組みひも 花 かんざし ちりめん つまみ細工 コーム型 振袖 成人式 卒業式 結
¥ 8211
楽市きもの館 ローズのつまみ細工髪飾りにマム 40108715 白
¥ 8211
dear-japanかんざし 藤 梅 蒔絵風 べっ甲調 黄土 バチ型
¥ 8198
成人式 結婚式 卒業式 ブライダル 七五三 和装髪飾り 浴衣髪飾り 振袖 袴 髪飾り 頭飾り 赤地 椿 No.3104
¥ 8197
成人式 結婚式 卒業式 ブライダル 七五三 和装髪飾り 浴衣髪飾り 振袖 袴 髪飾り 頭飾り 赤地 バラ No.3102
¥ 8197
成人式 結婚式 卒業式 ブライダル 七五三 和装髪飾り 浴衣髪飾り 振袖 袴 髪飾り 頭飾り 淡い紫地 月下美人 No.3108
¥ 8197
落札価格8215円
195 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！