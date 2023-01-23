〔モルテン Molten〕 ハンドボール用 ホイッスル 〔中指太さ18〜20mm・20〜22mm用 各1個〕 日本製 『ボルカ』 〔スポーツ用品〕【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

試合・大会・練習等に。ハンドボール専用ホイッスル 運動用品

〔モルテン Molten〕 ハンドボール用 ホイッスル 〔中指太さ18〜

〔モルテン Molten〕 ハンドボール用 ホイッスル 〔中指太さ18〜20mm・20〜22mm用 各1個〕 日本製 『ボルカ』 〔スポーツ用品〕

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【商品名】 【モルテン Molten】 ハンドボール用 ホイッスル 【中指太さ18〜20mm・20〜22mm用 各1個】 日本製 『ボルカ』 〔スポーツ用品〕 【ジャンル・特徴】 モルテン Molten ホイッスル 笛 審判 レフェリー ハンドボール用品 運動 スポーツ用品 スポーツ用具 運動用具 備品 部活 サークル クラブ活動 アスリート 選手 競技 ジム トレーニング スポーツクラブ フィットネスクラブ MOLTEN ＭＯＬＴＥＮ もるてん ほいっする ふえ フエ [ RA0090KS ]/【メーカー名】モルテン【型番】RA0090KS ハンドボール専用ホイッスルの最高峰。大歓声のアリーナに響き渡る、表現力の高い太くキレのある高音。ホイッスルを手の中に握った状態から、吹く体勢に瞬時に構えられるフリップグリップ。左右持ち替えも素早くできる。 素材：ABS樹脂 周波数：4.・・・続きは下へ