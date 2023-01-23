『CICONIA 9インチポータブルDVDプレーヤー CPD-9100BK リージョンフリー 180度回転 CD USB SD MMC対応 RECモード搭載【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 00時 43分に出品され03月07日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,214円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バッテリー 充電時間目安 約5時間 連続再生時間目安 約2時間※ ※バッテリーパックの状態、使用条件、周囲の温度などによって変わります。 サイズ 約24×17×3cm 重量 約0.9kg（本体のみ） 対応メディア、ファイル DVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード、MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 入力/出力 入力：AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子 出力：AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子インターフェース USB 2.0、SD/MMCカードセット内容 リモコン、AVケーブル、取扱説明書兼保証書、車載用DCケーブル、イヤホン、ACアダプタ(本機専用。他の機器には使用できません。)