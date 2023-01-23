『ティンバックツー リュック ザ・ディビジョンパック OS Blackout (2020年モデル)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 21時 25分に出品され05月02日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,214円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティンバックツー リュック ザ・ディビジョンパック OS Blackout (2020年モデル)
【商品説明】
・タテ44cmxヨコ27cmxマチ14cm
・フック付き
・ポケットの数:8(外側2/内側6)
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ・Jet Black Static:400D Static Polyester ・Moss，Storm，Fog:600D Melange Poly ・Jet Black，Surplus:400D Nylon Faille ・Twilight:1000D Cloth ・Oxide Heather:500×600D Cordura
・重量:940g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 45.47 cm
重量 : 1.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8214円
400 入札履歴
終了
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