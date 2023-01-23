『ティンバックツー リュック ザ・ディビジョンパック OS Blackout (2020年モデル)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 21時 25分に出品され05月02日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,214円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティンバックツー リュック ザ・ディビジョンパック OS Blackout (2020年モデル)



【商品説明】

・タテ44cmxヨコ27cmxマチ14cm

・フック付き

・ポケットの数:8(外側2/内側6)

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ・Jet Black Static:400D Static Polyester ・Moss，Storm，Fog:600D Melange Poly ・Jet Black，Surplus:400D Nylon Faille ・Twilight:1000D Cloth ・Oxide Heather:500×600D Cordura

・重量:940g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 45.47 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ティンバックツー

リュック

ザ・ディビジョンパック

OS

Blackout

(2020年モデル)