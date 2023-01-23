『Incase テクスチャ加工ハードシェル Woolenex MacBook Air 13インチ Retinaディスプレイ用 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 03時 00分に出品され03月10日 03時 00分に終了予定です。即決価格は8,214円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Back Cover・ヘザーネイビー INMB200616-HNY
・・Color:ヘザーネイビー
・信頼のMacBook保護: Incase テクスチャード加工ハードシェルとWoolenexは、13インチMacBook Air Retinaディスプレイを衝突、衝撃、傷からパーソナライズして保護するように設計されています。
・プレミアムで耐久性のある素材: Incase MacBookハードシェルは、非常に軽量ながらもMacBookを傷や衝撃から確実に保護する、高品質のBayer Makrolonポリカーボネートで作られています。 ハードシェルの外装にはWoolenex素材のオーバーレイがあります - 耐磨耗性ファブリックが長持ちするブレンドで雨や風をはじきます。
・より軽量、より強く、耐候性: 300Dと600Dのポリエステルから織られたWoolenexは、バリスティックナイロンの高張力でスリムなフォルムを保ちます。 独特な織りの結果、軽量で丈夫な布地、美しい色の深み。 また、その弾力性のある組成は、摩耗や収縮に対する優れた耐性を持ち、環境を捉え、長期間の使用しても摩耗、破
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落札価格8214円
175 入札履歴
終了
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