『アートデリ ポスター パネル 世界地図 30cm × 78.5cm 日本製 軽量 ファブリック popa-w-1612-01【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 08時 16分に出品され05月16日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アートデリ ポスター パネル 世界地図 30cm × 78.5cm 日本製 軽量 ファブリック popa-w-1612-01
【商品説明】
・1分部屋メイク 「スグ」「カンタン」にハイセンスルーム
・アートのデリバリー=ArtDeli プレゼントにも最適です。
・本体サイズ:30cm×78.5cm×1.5cm
・特殊な印刷技法により発色の良さが自慢です。また耐水性・耐光性に優れます。
・高級な絵画用キャンバス・木枠を使用しポスターにはない厚みがあります。その深みを感じる存在感が、空間をオシャレに演出します。
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 80.50 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8213円
577 入札履歴
終了
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