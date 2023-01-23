『ボードゲーム トワイライト・ストラグル 日本語版【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 25分に出品され03月30日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボードゲーム トワイライト・ストラグル 日本語版
【商品説明】
・【プレイ人数】2人
・【プレイ時間】60分～
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8213円
165 入札履歴
終了
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