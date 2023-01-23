『部坂呉服店ＨＥＳＡＫＡ 角帯 正絹 本場 筑前 博多織 日本製/紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 22分に出品され03月20日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
部坂呉服店ＨＥＳＡＫＡ 角帯 正絹 本場 筑前 博多織 日本製/紺
【商品説明】
・サイズ： 幅 約9cm 約4m
・内容： 正絹角帯単品
・素材： 絹100%
・色： 紺 黒
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8213円
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終了
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