『部坂呉服店ＨＥＳＡＫＡ 角帯 正絹 本場 筑前 博多織 日本製/紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 22分に出品され03月20日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

部坂呉服店ＨＥＳＡＫＡ 角帯 正絹 本場 筑前 博多織 日本製/紺



【商品説明】

・サイズ： 幅 約9cm 約4m

・内容： 正絹角帯単品

・素材： 絹100%

・色： 紺 黒



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

着物、浴衣 タグ 部坂呉服店ＨＥＳＡＫＡ

角帯

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博多織

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