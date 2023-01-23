『メジャークラフト タチウオ ワインド ロッド スピニング 3代目 クロステージ 太刀魚ワインド CRX-802MW 8.0フィート 釣り竿【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 19時 39分に出品され04月22日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メジャークラフト タチウオ ワインド ロッド スピニング 3代目 クロステージ 太刀魚ワインド CRX-802MW 8.0フィート 釣り竿
【商品説明】
・PEライン(号):0.6-1.5
・アクション:レギュラー ファースト
・ルアー荷重(g):7-21
・ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング
・使用可能な釣種:タチウオ ワインド
・長さ(ft):80"
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 129.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
メジャークラフト タチウオ ワインド ロッド スピニング 3代目 クロステージ 太刀魚ワインド CRX-802MW 8.0フィート 釣り竿
¥ 8213
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落札価格8213円
971 入札履歴
終了
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