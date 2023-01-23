『Happytime パイナップル大型浮き輪 大きなスイムリング 泳ぎトレーナー うきわ 水遊びに大活躍 プール・海・川 海水浴 ビーチグッズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 03時 55分に出品され03月25日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Happytime パイナップル大型浮き輪 大きなスイムリング 泳ぎトレーナー うきわ 水遊びに大活躍 プール・海・川 海水浴 ビーチグッズ 水泳用品 贈り物 おもちゃ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格8213円
50 入札履歴
終了
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