『Happytime パイナップル大型浮き輪 大きなスイムリング 泳ぎトレーナー うきわ 水遊びに大活躍 プール・海・川 海水浴 ビーチグッズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 03時 55分に出品され03月25日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,213円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Happytime パイナップル大型浮き輪 大きなスイムリング 泳ぎトレーナー うきわ 水遊びに大活躍 プール・海・川 海水浴 ビーチグッズ 水泳用品 贈り物 おもちゃ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.70 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。