『Whatna 2WAYハンドル 牛革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ ボックス型 本革6枚カード収納 カジュアル フォーマル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 01時 23分に出品され04月13日 01時 23分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Whatna 2WAYハンドル 牛革 ミニセカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ ボックス型 本革6枚カード収納 カジュアル フォーマル



【商品説明】

・1.重量： 約0.6kg

・2.サイズ：L約28*11*13.5cm S約25*10*11cm

・3.メイン素材：厚手本革、天然牛革。上品な材質で高級感が溢れているだけではなくて防水防傷機能も搭載してい

・4.収納仕様内部：メインポケット*1、カードポケット×6、ファスナー小銭入れ×1、オープンポケットx1背面ファスナーポケット×1

・5.品名：メンズ バッグ フォーマル可、フォーマル バッグ 結婚式 用、ビジネスセカンドバッグ メンズ、小型 クラッチ、ビジネス クラッチバッグ 通勤用 メンズ

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 本革，牛革レザー



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Whatna

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