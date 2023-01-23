『自動給餌器 ペット給餌器 給餌器 3.5L大容量 遠隔操作 自動餌やり機 スマホ遠隔 2way給電 自動餌やり機 猫 餌 犬 タイマー設定 ペット用品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 02時 27分に出品され04月15日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品名：ロボット型給餌器 ステンレス皿付き
サイズ：約高さ300×横173×幅150(mm)
※餌皿取り付け時幅約320(mm)
USB電源ケーブル：長さ約1.5m
製品材質：ABS
製品重量：本体：約0.8kg(電池を外した状態）
容量：最大約3.5L（ドライフードのみ）
電源：ACコンセント（5V/1A）・USBケーブルからの給電の場合はPC等から給電、または単1アルカリ乾電池3本使用（別売り）
給餌量:1ポーション(5g)?最大20ポーション(100g)まで設定可能
給餌回数:0回?4回
録音時間:最大10秒
給餌設定:5分単位
時計表示:24時間表示
対応可能餌サイズ：0.8cm?1.2cm（餌の形状にもよります）
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落札価格8212円
468 入札履歴
終了
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