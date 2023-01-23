『Leatt レンズ MTBゴーグル用 MTB Ride Viz Lens クリア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 13時 36分に出品され05月06日 13時 36分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Cycling/自転車用 サイクリング/サイクル ゴーグル用レンズ

MTB/XC/DH/BMX マウンテンバイク/ロード/クロスカントリー/ダウンヒル向け



※イメージ画像と実際のレンズカラーが異なる場合がございます。



ブランド：Leatt リアット

モデル：MTB Ride Viz Lens エムティービー ライド ビズ レンズ

適合ゴーグルモデル：

Velocity MTB

カラー

透明 (クリア) (VLT: 83%) 8021000300