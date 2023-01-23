『[エドウィン ゴルフ] トートバッグ EDWIN-144T ブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 13分に出品され04月30日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タテ35cmxヨコ38cmxマチ22cm ポケットの数:2(外側2/内側0) 重量:720g 持ち手の全長:58cm ショルダーストラップ付き(全長113cm)
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落札価格8212円
283 入札履歴
終了
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