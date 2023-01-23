『ダイナスティー エーフロー クリスタルライン サルボ バレル【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 00時 02分に出品され04月17日 00時 02分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 材質 : タングステン90%

長さ : 43.0mm

最大径 : 6.8mm

重さ : 19.0g(バレル単体)

形状 : ストレート

刻み : リングカット 縦カット ドットカット

規格 : 2BA