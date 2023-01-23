『Jassinry-スプリットスヌーカーキュー，1/2mm，アッシュウッド，カラフルなインレイ，木製プール，ビリヤードアクセサリー，9.5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 30分に出品され03月16日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
起源: Cn (原点)
構造: 1/2の割れた手掛り
タイプ: 中心の共同手掛り
カスタマイズされます: はい
ジョイント: アルミ合金
分類: スヌーカーの球の腕
長さ: 147cm
スポーツ: snooker
color: 3types like the attached picture
joint: brass joint
length: 147cm/57inch
Use: snooker cue
格納式ビリヤード プールブリッジスティック プールキューブリッジ プールテーブルアクセサリー
¥ 7853
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11K 1バット 1シャフト MK-MO11K
¥ 7852
ビリヤードキュー 1本入 スヌーカーキュー ケース付き(13081709)
¥ 7850
ビリヤードキュー 1本入 スヌーカーキュー ケース付き(13081709)
¥ 7850
Off Brand (オフブランド) キューケース 7712-4A 2バット 2シャフト RHY77124A
¥ 7848
Sterling Gaming Replacement Billiard Balls 1
¥ 7840
Joe Porper プールキューラック 調節可能 6プレース キューホルダー並行輸入
¥ 7840
Iszy ビリヤード 6 Dot Measle キュー Training Ball (2 1/4-インチ White)-【並行輸入品】
¥ 7840
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y
¥ 7840
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11T 1バット 1シャフト MK-MO11T
¥ 7840
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11H 1バット 1シャフト MK-MO11H
¥ 7840
Teror ビリヤードボール、16個ビリヤードボールコンプリートセット2インチポリエステル樹脂ビリヤード台アクセサリープレイルームバー用屋内
¥ 7839
ビリヤードボールセット 樹脂製 ビリヤードプールボールキット 家庭 練習用 競技 ゲーム
¥ 7837
ビリヤード タップカッターマニア タップ交換用道具
¥ 7834
ダイセイビリヤードキューケース (濃茶フェイクレザー（2×4）4BE)
¥ 7834
Off Brand (オフブランド) キューケース #9129S 1バット 1シャフト 00-9129S-1B1S
¥ 7833
ダイセイビリヤードキューケース 茶ブラウン2バット×2シャフト 800×75×75mm 2×2 バットエンド挿入可 ポケット 旧タイ
¥ 7832
ダイセイビリヤードキューケース 茶ブラウン2バット×2シャフト 800×75×75mm 2×2 バットエンド挿入可 ポケット 旧タイ
¥ 7832
落札価格8212円
981 入札履歴
終了
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