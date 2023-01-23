『Jassinry-スプリットスヌーカーキュー，1/2mm，アッシュウッド，カラフルなインレイ，木製プール，ビリヤードアクセサリー，9.5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 30分に出品され03月16日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 起源: Cn (原点)

構造: 1/2の割れた手掛り

タイプ: 中心の共同手掛り

カスタマイズされます: はい

ジョイント: アルミ合金

分類: スヌーカーの球の腕

長さ: 147cm

スポーツ: snooker

color: 3types like the attached picture

joint: brass joint

length: 147cm/57inch

Use: snooker cue