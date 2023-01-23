『ダイワ(DAIWA) ロッド 21 リバティクラブ ショートスイング 10号-330・N【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 04時 59分に出品され03月30日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) ロッド 21 リバティクラブ ショートスイング 10号-330・N
【商品説明】
・カーボン含有率(%):30
・リールシート位置(cm):48
・全長(m):3.30
・継数(本):5 / 仕舞(cm):78
・自重(g):240
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 5.60 cm
奥行 : 83.40 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8212円
758 入札履歴
終了
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