『ダイワ(DAIWA) ロッド 21 リバティクラブ ショートスイング 10号-330・N【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 04時 59分に出品され03月30日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) ロッド 21 リバティクラブ ショートスイング 10号-330・N



【商品説明】

・カーボン含有率(%):30

・リールシート位置(cm):48

・全長(m):3.30

・継数(本):5 / 仕舞(cm):78

・自重(g):240

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 5.60 cm

奥行 : 83.40 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。