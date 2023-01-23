『[フェス] トートバッグ 47851 ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 36分に出品され03月06日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,212円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タテ25cmxヨコ38cmxマチ14cm

ポケットの数:6(外側3/内側3)

重量:600g

持ち手の全長:48cm

チャーム付き

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ [フェス]

トートバッグ

47851

ネイビー