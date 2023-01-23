『バービー人形 バービー ファッショニスタ 144 黒人 ロングブレード ネオンルック Barbie Fashionistas G【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 20時 55分に出品され04月08日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バービー人形 バービー ファッショニスタ 144 黒人 ロングブレード ネオンルック Barbie Fashionistas GHW58

バービー バービー人形 ファッショニスタ GHW58 Barbie Fashionistas Doll #144 with Long Brunette Braids Wearing Neon Green Animal-Print Top， Pink Shorts， White Sandals & Earrings， Toy for Kids 3 to 8 Years Old

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商品名（自動翻訳）：バービー ファッショニスタ人形ロング ブルネット三つ編み ネオン グリーンの動物のプリントのトップ、ピンクのショートパンツ、白いサンダルとイヤリングを身に着けて、子供のためのおもちゃ 3 〜 8 歳

型番：GHW58

関連：バービー，バービー人形，ファッショニスタ人形，ドール，フィギュア，バービー人形