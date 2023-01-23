『BUSO メンズ オールインワンジェル & ソープ ＆ソープケース 各1 洗顔石鹸と美容ジェルセット 洗顔後はこれ一本 保湿化粧水 乳液 美【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 36分に出品され04月07日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUSO メンズ オールインワンジェル & ソープ ＆ソープケース 各1 洗顔石鹸と美容ジェルセット 洗顔後はこれ一本 保湿化粧水 乳液 美



【商品説明】

・BUSO洗顔石鹸シリーズから待望のオールインワンジェルが登場！保湿化粧水、乳液、美容液、クリームの全てのスキンケアがこれ1本。ベタつきの無いスッキリした艶肌に整えながら時短ケアを実現。

・オールインワンジェル：100g、香料・着色料、無添加、パラベンフリー・鉱物油フリー・シリコーンフリー・紫外線吸収剤不使用、日本製。洗顔石鹸：100g、防腐剤・凝固剤・着色料・香料・石油系界面活性剤、無添加、日本製。

・セットがお得！オールインワンジェル4，620円、洗顔石けんとケース3，226円の合計7，846円のところセット価格7，558円。

・フルボ酸・プロテオグリカン・ヒアルロン酸・コラーゲン・尿素・AQP



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。