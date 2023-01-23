『MONS Ooe Slash Bag X-PAC? SACOCHE サコッシュ (黒)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 26分に出品され03月17日 11時 26分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MONS Ooe Slash Bag X-PAC? SACOCHE サコッシュ (黒)
【商品説明】
・【Spec.】24.5cm X 19cm X 4cm。重量：約85g (迷彩バージョン +10g)
・【Urban Outdoor】アーバン＆アウトドアライフのクロスオーバー。 あなたの日常生活のためのあなたの余分なポケット。 旅行に便利なアクセサリー。 アウトドア活動のためのクイックアクセスバッグ。
・【X-BUCKLE SYSTEM 1】バックパッカー用-Xバックルを使用して、バックパックのいくつかの種類にスラッシュバッグを取り付けることができます。
・【X-BUCKLE SYSTEM 2 】自転車やランニング用-Xバックルを使用して、移動時にバッグの位置を固定できます。
・【高品質素材】X-Pac ナイロン 生地、軽量、防水、耐久性のある生地。
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8211円
990 入札履歴
終了
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