『新作★キャットタワー 省スペース 麻紐 多頭飼い ハンモック付き 段階 爪とぎ キャットポール 新作 おしゃれ 木 猫タワー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 21時 25分に出品され04月04日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品仕様

・素材

支柱:紙管、麻巻き

板材:パーティクルボード（E1）

張り材:ポリエステル

・商品サイズ

59*59*170CM

・梱包数1

・梱包サイズ 1*29*61CM

・重量（N.W.）23KG

・重量（G.W.）24KG

・生産国中国

・組立品/完成品組立品

・耐荷重 ニャンモック：5-7KG

宇宙船：10KG

棚板1枚につき約8-10kg