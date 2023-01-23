『新作★キャットタワー 省スペース 麻紐 多頭飼い ハンモック付き 段階 爪とぎ キャットポール 新作 おしゃれ 木 猫タワー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 21時 25分に出品され04月04日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品仕様
・素材
支柱:紙管、麻巻き
板材:パーティクルボード（E1）
張り材:ポリエステル
・商品サイズ
59*59*170CM
・梱包数1
・梱包サイズ 1*29*61CM
・重量（N.W.）23KG
・重量（G.W.）24KG
・生産国中国
・組立品/完成品組立品
・耐荷重 ニャンモック：5-7KG
宇宙船：10KG
棚板1枚につき約8-10kg
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落札価格8211円
843 入札履歴
終了
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