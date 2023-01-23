ブリヂストンゴルフ 水神 レインブルゾン(黒・サイズ：M) BRIDGESTONE GOLF BSG-81G01-BK-M 返品種別A【お歳暮】

商品情報

在庫状況：お取り寄せ/2021年04月 発売/ソフトな肌触りで納得の伸縮性を合わせ持つレインブルゾン袖は着脱可能で、半袖と長袖のどちらでも着用可能裾スピンドルやウエスト調整が可能、機能性も抜群で、持ち歩きに便利な収納袋付/[BSG81G01BKM]