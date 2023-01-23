『エバニュー(EVERNEW) 28φダンベルシャフト 全長400mm 28φ ETB339【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 43分に出品され04月04日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他フィットネス、トレーニング用品
【商品名】
エバニュー(EVERNEW) 28φダンベルシャフト 全長400mm 28φ ETB339
【商品説明】
・Comes with color 28φ
・Made in Taiwan
・Size: Total length 15.7 inches (400 mm); Weight: 5.5 lbs (2.5 kg)
【サイズ】
高さ : 49.90 cm
横幅 : 68.90 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 39.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8210円
714 入札履歴
終了
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