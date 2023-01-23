YOURS(ユアーズ): 90 系 ヴォクシー ノア マフラーカッター タイプ2 二本出し 1個 トヨタ VOXY NOAH TOYOTA y403-【2025年度カレンダ】

商品情報

適合車種：トヨタ 90系 ヴォクシー 令和4年1月〜

適合グレード：全グレード(※モデリスタ等エアロ装着車未確認)

適合車種：トヨタ 90系 ノア 令和4年1月〜

適合グレード：全グレード(※モデリスタ等エアロ装着車未確認)90系 ノア 令和4年1月〜

取扱説明書は付属しません。ページ内の取付方法の説明を参考に取付を行ってください。