『ウェッズ ライツレー MG 1本販売 ホイール MRワゴン MF22S 0039905 weds ウエッズ RIZLEY アルミホイール 1枚 単品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 16時 14分に出品され04月21日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本マッチングはあくまでもメーカー参考値のため、必ず現車とご確認の上ご購入ください。

本商品はホイールのみ(タイヤの付属はございません)となりますので、ご注意ください。

メーカー名：weds

商品名：RIZLEY/MG

メーカー品番：0039905

JANコード：

自動車メーカー：スズキ

車種：MRワゴン

型式：MF22S

年式：

駆動：

適合詳細：

仕様：本数:1本

カラー:ブラックメタリックポリッシュ

タイヤサイズ:165/45-15

ホイールサイズ/リム径(inch):15

リム幅(inch):4.5

フランジ形状:J

ボルト穴数:4

P.C.D(mm):100

インセット(mm):45

ハブ高(mm):

ハブ径:φ73

DISC凸(mm):10.0

付属品:センターキャップ/ゴムバルブ

備考：ナットホール径:φ32

1ピースホイール

TPMS対応

注意事項：

セット内容：商品+配送

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ ウェッズ

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MRワゴン

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1枚

単品