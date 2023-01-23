『プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット150 PMT150 Mグレー(MGRY)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 16分に出品され03月30日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット150 PMT150 Mグレー(MGRY)
【商品説明】
・サイズ:長さ150×幅51×厚さ2.5cm(165cm以上の方の肩から下をカバー)
・収納サイズ:27×?14cm
・素材:表面・裏面/ポリエステルリップ30D
・重量:約380g
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 18.60 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8210円
105 入札履歴
終了
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