『DAPHNES オウム ヘッドカバー 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 14時 23分に出品され03月12日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・マルチ PAR

・カラフルな羽がグリーンにも映えるオウム ヘッドカバー

・大きさ：約30cm

・ヘッド：460cc程度対応形状によっては合わない場合がございます。