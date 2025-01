エクスプラス デフォリアル ゴジラ (2004) 一般流通版 全高約140mm ノンスケール PVC製 塗装済み 完成品 フィギュア【2024年最新】

商品情報

【商品名】

エクスプラス デフォリアル ゴジラ (2004) 一般流通版 全高約140mm ノンスケール PVC製 塗装済み 完成品 フィギュア



【商品説明】

・TM & (C) TOHO CO. LTD. 発売元:株式会社プレックス

・全高:約14cm

・映画『ゴジラ FINAL WARS』 (2004年)から、ゴジラ (2004)がデフォリアルに登場!



【サイズ】

高さ : 16.30 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。