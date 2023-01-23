『エクスプラス デフォリアル ゴジラ (2004) 一般流通版 全高約140mm ノンスケール PVC製 塗装済み 完成品 フィギュア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 11時 14分に出品され03月26日 11時 14分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エクスプラス デフォリアル ゴジラ (2004) 一般流通版 全高約140mm ノンスケール PVC製 塗装済み 完成品 フィギュア



【商品説明】

・TM & (C) TOHO CO. LTD. 発売元:株式会社プレックス

・全高:約14cm

・映画『ゴジラ FINAL WARS』 (2004年)から、ゴジラ (2004)がデフォリアルに登場!



【サイズ】

高さ : 16.30 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。