『Jazz 2.0 デュアルラインスポーツカイト、電気、飛行ライン、リストストラップ、ウィンダー、説明書、収納バッグ付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 19分に出品され03月26日 09時 19分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Jazz 2.0 デュアルラインスポーツカイト、電気、飛行ライン、リストストラップ、ウィンダー、説明書、収納バッグ付き



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.61 cm

横幅 : 17.27 cm

奥行 : 69.85 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。