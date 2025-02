ZOIDS RZ-007 シールドライガーDCS-J 全長約350mm 1/72スケール プラモデル【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ZOIDS RZ-007 シールドライガーDCS-J 全長約350mm 1/72スケール プラモデル



【商品説明】

・(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.

・各種エンブレムやコーションマークを盛り込んだデカールが付属し、お好みで貼り付けることで精密に仕上げることが可能です。

・対ゾイド3連衝撃砲の部分に3mm径穴があり、別売りのフライングベースに対応しています。(フライングベース・ネオの使用を推奨します)

・対象年齢 :15才以上

・背部のAMD2連装20mmビーム砲は格納・展開を可動により再現。

・脇のアームに装備されたビームキャノンは設定通り展開、マウント部で砲の仰角を取ることが可能。

・頭部コックピットのハッチが開閉、一般パイロットのフ



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。