『マックパック ショルダーバッグ Trek Shoulder M トレックショルダーM ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 06時 30分に出品され04月21日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マックパック ショルダーバッグ Trek Shoulder M トレックショルダーM ブラック
【商品説明】
・ショルダー全長:114cm
・ストラップの種類: ショルダー
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・メイン素材: AZTEC(R)ECO Canvas
・全長 タテ21cmxヨコ31cmxマチ5.5cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・重量:190g
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 1.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8210円
559 入札履歴
終了
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