『マックパック ショルダーバッグ Trek Shoulder M トレックショルダーM ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 06時 30分に出品され04月21日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マックパック ショルダーバッグ Trek Shoulder M トレックショルダーM ブラック



【商品説明】

・ショルダー全長:114cm

・ストラップの種類: ショルダー

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・メイン素材: AZTEC(R)ECO Canvas

・全長 タテ21cmxヨコ31cmxマチ5.5cm

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:190g



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マックパック

ショルダーバッグ

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M

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ブラック