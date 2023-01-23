『麦茶 国産 むぎ茶160g(10g×16パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 10分に出品され04月21日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

麦茶 国産 むぎ茶160g(10g×16パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【商品名】麦茶【商品区分】飲料【内容量】160g(10g×16袋)×6袋

・常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。

・開封後はお早めに召し上がりください。



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。