『国産水出しみんと冷茶 40g（4g×10p）×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 33分に出品され03月27日 03時 33分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国産水出しみんと冷茶 40g（4g×10p）×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【保存方法】高温/多湿を避け移り香にご注意ください。

・【原材料名】緑茶（掛川産）、和種薄荷、抹茶（国産）

・【商品名】みんと緑茶ティーバッグ【商品区分】飲料【内容量】40g（4g×10）×6袋

・【店長の一言】天然素材の甘みと清涼感、スッキリ爽快な緑茶「みんと冷茶」を是非ご賞味ください(^-^)/

・【販売事業者名】有限会社山年園 170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。