『国産100%桜茶 40g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 18時 54分に出品され04月01日 18時 54分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国産100%桜茶 40g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【原材料名】桜花、漬け原材料(食塩、梅酢)、酸味料、みょうばん国産

・【商品名】桜茶【商品区分】食品・飲料【内容量】40g×6袋セット

・【販売事業者名】有限会社山年園170-0002東京都豊島区巣鴨3-34-1【店長の一言】香り豊かな桜茶です。老舗のお茶屋がこだわり抜いた桜茶を是非お試しください(^-^)/

・開封後はお早めに召し上がりください。



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。