『韃靼そば茶 国産 無農薬 化学肥料不使用 青森県 十和田産 300g×3袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 57分に出品され04月22日 13時 57分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
韃靼そば茶 国産 無農薬 化学肥料不使用 青森県 十和田産 300g×3袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【使用方法】マグカップに2~3杯のダッタンそば茶を入れ、熱湯を注いでお飲みください。飲みながら、スプーンでダッタンソバの実も食べちゃってください。(ビタミンPやその他の有効成分が実の方に残っています）冷やして飲む場合は麦茶を飲む要領で煮出してから冷蔵庫で冷やしてください。
・【商品名】韃靼そば茶【商品区分】飲料【内容量】300g×3袋
・【店長の一言】ノンカフェインなので、夕食後、風呂上りなどの水分補給にもオススメです。また、お茶漬けや、ふりかけ、サラダなどのトッピング、ご飯と一緒に炊き込むのもオススメです。
・日本産青森県十和田産
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 22.50 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
韃靼そば茶 300g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産100%桜茶 40g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
三年番茶 国産 160g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
黒豆茶 国産 大粒、北海道産 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
韃靼そば茶 国産 無農薬 化学肥料不使用 青森県 十和田産 300g×3袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産 100%えごま茶 2g×10パック×6袋セット 無農薬 ノンカフェイン 島根県産 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
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¥ 8210
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¥ 8210
国産100%はとむぎ茶 国産 100% 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
麦茶 国産 むぎ茶160g(10g×16パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
麦茶 むぎ茶550g(10g×55パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
韃靼そば茶 300g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産 100%エキナセア茶 2g×10パック×6袋セット ノンカフェイン 鳥取県または熊本県産 無農薬 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
無農薬柿の葉茶 鹿児島県産 30g(1.5g×20パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
麦茶 むぎ茶550g(10g×55パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
韃靼そば茶 300g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産黒千石大豆北海道産 黒豆茶 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
無農薬柿の葉茶 鹿児島県産 30g(1.5g×20パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
落札価格8210円
471 入札履歴
終了
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