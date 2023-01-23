『国産無添加100%焙煎玄米茶 風雅 ティーパック 7g×10パック×6袋セット 最高級 特A北海道ななつぼし 金華玄米 残留農薬ゼロ ノンカ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 25分に出品され04月22日 12時 25分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国産無添加100%焙煎玄米茶 風雅 ティーパック 7g×10パック×6袋セット 最高級 特A北海道ななつぼし 金華玄米 残留農薬ゼロ ノンカ



【商品説明】

・【原材料名】玄米(特A北海道ななつぼし)

・【商品名】焙煎玄米茶 風雅【商品区分】食品・飲料【内容量】7g×10パック×6袋セット

・【販売事業者名】有限会社山年園170-0002東京都豊島区巣鴨3-34-1【店長の一言】最高級の国産玄米を100%使用した玄米茶です。能書きは入りません、飲めば分かります。老舗のお茶屋が自信を持ってオススメする玄米茶を是非ご賞味ください(^-^)/

・日本産【使用方法】【ホットで飲む場合】急須に1袋入れ、熱湯を注いでお飲みください。またはヤカン1Lの沸騰したお湯にティーパック1袋を入れ、3~5分でティーパックを取り出してください。【アイスで飲む場合】ピッチャーに水1.5Lとティーパック1袋を入れ2~3時間置くと、焙煎玄米の



【サイズ】

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