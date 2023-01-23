『国産無添加100%焙煎玄米茶 風雅 ティーパック 7g×10パック×6袋セット 最高級 特A北海道ななつぼし 金華玄米 残留農薬ゼロ ノンカ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 25分に出品され04月22日 12時 25分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国産無添加100%焙煎玄米茶 風雅 ティーパック 7g×10パック×6袋セット 最高級 特A北海道ななつぼし 金華玄米 残留農薬ゼロ ノンカ
【商品説明】
・【原材料名】玄米(特A北海道ななつぼし)
・【商品名】焙煎玄米茶 風雅【商品区分】食品・飲料【内容量】7g×10パック×6袋セット
・【販売事業者名】有限会社山年園170-0002東京都豊島区巣鴨3-34-1【店長の一言】最高級の国産玄米を100%使用した玄米茶です。能書きは入りません、飲めば分かります。老舗のお茶屋が自信を持ってオススメする玄米茶を是非ご賞味ください(^-^)/
・日本産【使用方法】【ホットで飲む場合】急須に1袋入れ、熱湯を注いでお飲みください。またはヤカン1Lの沸騰したお湯にティーパック1袋を入れ、3~5分でティーパックを取り出してください。【アイスで飲む場合】ピッチャーに水1.5Lとティーパック1袋を入れ2~3時間置くと、焙煎玄米の
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
韃靼そば茶 国産 無農薬 化学肥料不使用 青森県 十和田産 300g×3袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産 100%えごま茶 2g×10パック×6袋セット 無農薬 ノンカフェイン 島根県産 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
しいたけ茶 椎茸茶 24g(2g×12袋)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産無添加100%焙煎玄米茶 風雅 ティーパック 7g×10パック×6袋セット 最高級 特A北海道ななつぼし 金華玄米 残留農薬ゼロ ノンカ
¥ 8210
国産100%はとむぎ茶 国産 100% 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
麦茶 国産 むぎ茶160g(10g×16パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
麦茶 むぎ茶550g(10g×55パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
韃靼そば茶 300g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産 100%エキナセア茶 2g×10パック×6袋セット ノンカフェイン 鳥取県または熊本県産 無農薬 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
無農薬柿の葉茶 鹿児島県産 30g(1.5g×20パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
麦茶 むぎ茶550g(10g×55パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
韃靼そば茶 300g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産黒千石大豆北海道産 黒豆茶 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
無農薬柿の葉茶 鹿児島県産 30g(1.5g×20パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産100%桜茶 40g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
三年番茶 国産 160g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
黒豆茶 国産 大粒、北海道産 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
韃靼そば茶 国産 無農薬 化学肥料不使用 青森県 十和田産 300g×3袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
落札価格8210円
916 入札履歴
終了
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