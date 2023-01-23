『Original Entertainment Paradise -おれパラ- 2016 〜IX’mas Magic〜 Blu-ray Disc [Blu-ray]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 09時 09分に出品され04月16日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2017/08/02 販売元:Bandai Namco Filmworks 登録日:2017/04/18 小野大輔 おれパラシリーズ 特典:Original Entertainment Paradise-おれパラ-2017最速チケット先行応募案内（シリアルナンバー入り）（初回生産分のみ特典） 内容:OPENING／NEWおれパラップ／ハナサカ／brand new／フランケンシュタイナー／HIDE-AND-SEEK／SHIPS／You Only Live Once／運命のCoda／I’m a Voice Actor／Lunar Maria／月夜の円舞曲／真夏のスピカ／キンモクセイ／オリオンの夜／0＋1／ビビッドナイトフィーバー!／sunlight avenue／working high!／DRIVE!／My order／TRUTH／DoPaMiNe／Mr.CLOWN／CANVAS／United Flag／IX’mas Magic／眠るものたちへ／OPENING／NEWおれパラップ／真夏のスピカ／キンモクセイ／オリオンの夜／Ride On Funky Night／宇宙全時代Discotheque／ONE CHANCE／colors／リアル-REAL／sunlight avenue／あいのうた／いつもの場所で／working high!／ビビッドナイトフィーバー!／Crazy Night／My order／CANVAS／TRUTH／モンテーニュ／messenger／フランケンシュタイナー／HIDE-AND-SEE