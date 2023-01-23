『玄米茶 ティーバッグ 国産 5g×20パック×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 08時 01分に出品され04月27日 08時 01分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

玄米茶 ティーバッグ 国産 5g×20パック×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【商品名】玄米茶 ティーパック【商品区分】飲料【内容量】【1箱あたりの内容量】100g(5g×20パック)×6袋

・【店長の一言】玄米茶好きの方にはもってこいのお茶です(^-^)

・日本産

・開封後はお早めに召し上がりください。



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。