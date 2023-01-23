『MYPIN 1080P HDMIビデオキャプチャー (VG0111)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 07時 58分に出品され03月09日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MYPIN 1080P HDMIビデオキャプチャー (VG0111)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 15.30 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。