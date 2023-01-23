『お年賀 高級 ギフト金粉入り大福茶(玄米茶) 45g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 01時 35分に出品され04月21日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
お年賀 高級 ギフト金粉入り大福茶(玄米茶) 45g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【商品名】金粉入り大福茶【商品区分】飲料【内容量】45g×6袋
・【店長の一言】お年賀に大人気の金粉入りの大福茶(玄米茶)です！日頃の感謝の気持を伝えるのに最適なお茶です(^-^)
・開封後はお早めに召し上がりください。
・静岡県掛川市
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8210円
311 入札履歴
終了
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