『お年賀 高級 ギフト金粉入り大福茶(玄米茶) 45g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 01時 35分に出品され04月21日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

お年賀 高級 ギフト金粉入り大福茶(玄米茶) 45g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【商品名】金粉入り大福茶【商品区分】飲料【内容量】45g×6袋

・【店長の一言】お年賀に大人気の金粉入りの大福茶(玄米茶)です！日頃の感謝の気持を伝えるのに最適なお茶です(^-^)

・開封後はお早めに召し上がりください。

・静岡県掛川市



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。