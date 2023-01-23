『玄米茶 ティーバッグ 国産 5g×20パック×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 15分に出品され03月19日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
玄米茶 ティーバッグ 国産 5g×20パック×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【商品名】玄米茶 ティーパック【商品区分】飲料【内容量】【1箱あたりの内容量】100g(5g×20パック)×6袋
・【店長の一言】玄米茶好きの方にはもってこいのお茶です(^-^)
・日本産
・開封後はお早めに召し上がりください。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8198
落札価格8210円
569 入札履歴
終了
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