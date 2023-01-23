『お茶 健康茶 ハーブティー 国産 熊本県産 農薬不使用 ジャーマンカモミール 20g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 03時 43分に出品され03月17日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
お茶 健康茶 ハーブティー 国産 熊本県産 農薬不使用 ジャーマンカモミール 20g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【使用方法】約1g（ティースプーン2杯）に対して、約350mlの熱湯を注いで少しおいてから召し上がりください。【販売事業者名】有限会社山年園 170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1
・【保存方法】高温・多湿・直射日光を避け常温で保存
・【原材料名】ジャーマンカモミール（国産）
・【商品名】カモミール【商品区分】飲料【内容量】20g×6袋
・【店長の一言】老舗のお茶屋がこだわり抜いた 「ジャーマンカモミール」を是非ご賞味ください(^-^)/
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8210円
872 入札履歴
終了
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