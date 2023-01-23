『ダイワ(DAIWA) レインマックス レインEXショートパンツ ムーンミスト M DR-5221P【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 16時 58分に出品され03月13日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) レインマックス レインEXショートパンツ ムーンミスト M DR-5221P
【商品説明】
・カラー：ムーンミスト
・サイズ：M
・素材／表地：ナイロン100%（レインマックス透湿防水加工・2層）／裏地：ポリエステル100%
・軽快性に優れる超ショートタイプのレインパンツ。
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 40.70 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8210円
732 入札履歴
終了
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