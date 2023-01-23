『アウトドア用品 子供用 ライフジャケット ベストタイプ 自動膨張式 全10色 CE認証取得品 ISO基準適合 男女兼用 フリーサイズ (迷彩ピンク)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 05時 00分に出品され03月09日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

子供用 ライフジャケット ベストタイプ 自動膨張式 全10色 CE認証取得品 ISO基準適合 男女兼用 フリーサイズ (迷彩ピンク)



【商品説明】

・EYSON高性能膨張装置採用 反射板、救助用ホイッスル付属

・サイズ：子供用フリーサイズ

・浮力?80N ボンベ容量：17g(CO2)

・紐を引っ張れば手動でも膨張させることが可能な２WAY仕様

・自動膨張式：水を感知すると瞬間的に膨らみます。



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。