『GARDENA(ガルデナ)星型ホイール 土起こし器 除草刃付 コンビシステム 3195-20【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 42分に出品され03月05日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 幅：14cm 星型ホイール4本付き

特長：土起こしと同時に除草も行える

素材：高品質スチールとDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング。ホイールは亜鉛メッキ鋼材

*ハンドル別売: GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。

配送物の内容: GARDENAコンビシステムスターティラー #3195-20 x 1