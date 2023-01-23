『オティアス トートバッグ シュリンクタイプ合皮トートバッグ 0501941 GRY (GRY)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 07時 17分に出品され05月08日 07時 17分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[オティアス] トートバッグ シュリンクタイプ合皮トートバッグ 0501941 GRY (GRY)



【商品説明】

・ショルダー全長:50cm

・ストラップの種類: 取り外し可能

・タテ34.5cmxヨコ(上部46cmx底部36cm)xマチ16cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・付属ポーチ:タテ26cmxヨコ35cmxマチ6cm/重量:240g

・留め具の種類: マグネット

・表地: フェイクレザー

・重量:540g

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【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 49.00 cm

奥行 : 56.70 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ オティアス

トートバッグ

シュリンクタイプ合皮トートバッグ

0501941

GRY

(GRY)