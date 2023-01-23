『オティアス トートバッグ シュリンクタイプ合皮トートバッグ 0501941 GRY (GRY)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 07時 17分に出品され05月08日 07時 17分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[オティアス] トートバッグ シュリンクタイプ合皮トートバッグ 0501941 GRY (GRY)
【商品説明】
・ショルダー全長:50cm
・ストラップの種類: 取り外し可能
・タテ34.5cmxヨコ(上部46cmx底部36cm)xマチ16cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・付属ポーチ:タテ26cmxヨコ35cmxマチ6cm/重量:240g
・留め具の種類: マグネット
・表地: フェイクレザー
・重量:540g
CMR-X0B1W9RDBN
【サイズ】
高さ : 15.80 cm
横幅 : 49.00 cm
奥行 : 56.70 cm
重量 : 970.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8209円
80 入札履歴
終了
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