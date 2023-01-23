『キャンプテント 2人用 トンネルテント カーキ コンパクト 収納 前室 防水 アウトドア ギア【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 07時 58分に出品され03月06日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャンプテント 2人用 トンネルテント カーキ コンパクト 収納 前室 防水 アウトドア ギア
【商品説明】
・おしゃれ かっこいい ソロ かまぼこテント
・キャンプテント 2人用 トンネルテント カーキ コンパクト 収納 前室 防水 アウトドア ギア
・簡易 軽量 キャンピングテント ツーリング 防災
・釣り 海 バーベキュー
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 41.50 cm
重量 : 1.71 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8209円
35 入札履歴
終了
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