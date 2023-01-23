『キャンプテント 2人用 トンネルテント カーキ コンパクト 収納 前室 防水 アウトドア ギア【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 07時 58分に出品され03月06日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キャンプテント 2人用 トンネルテント カーキ コンパクト 収納 前室 防水 アウトドア ギア



【商品説明】

・おしゃれ かっこいい ソロ かまぼこテント

・キャンプテント 2人用 トンネルテント カーキ コンパクト 収納 前室 防水 アウトドア ギア

・簡易 軽量 キャンピングテント ツーリング 防災

・釣り 海 バーベキュー



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 1.71 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。