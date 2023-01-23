『犬のレインコート レインパーカードット ネイビー 1号 犬と生活【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 02時 44分に出品され03月30日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 首周り 25cm 胴回り 35cm