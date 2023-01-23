『Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド リライアンス ライト 3ピース ホワイト GRIIIL22WHBK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 25分に出品され03月05日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,209円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフィン デッキパッド

【商品名】

Creatures Of Leisure クリエイチャー デッキパッド リライアンス ライト 3ピース ホワイト GRIIIL22WHBK



【商品説明】

・アーチ：フラット

・テールの高さ：35mm

・トラクションパターン：スクエアロックII

・ピース数：3

・本体サイズ：長さ310×幅300mm



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 34.30 cm

奥行 : 46.90 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。